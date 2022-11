Le Noël de M. Carton

Le Noël de M. Carton, 14 décembre 2022



2022-12-14 14:30:00 – 2022-12-14 EUR 7.5 8.5 Dans sa maison en carton, Monsieur Carton se prépare, car c’est bientôt Noël. Pour cette journée, il lui faut beaucoup de choses. En premier, il faut un sapin. Il en trouve un beau dans la forêt qu’il ramène dans sa maison.



Marionnettes

Cie du Funambule



Dès 3 ans : mercredi 14 décembre à 14h30

Version très jeune public dès 1 an : jeudi 15 décembre à 10h Retrouvez le spectacle jeune public « Le magicien d’Oz » par la Cie Divadlo Théâtre. dernière mise à jour : 2022-10-21 par

