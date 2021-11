Le Noël de Léonard Saint-Varent, 8 décembre 2021, Saint-Varent.

Le Noël de Léonard Espace Léonard de Vinci 15 Place du 14 Juillet Saint-Varent

2021-12-08 09:30:00 – 2021-12-08 Espace Léonard de Vinci 15 Place du 14 Juillet

Saint-Varent Deux-Sèvres Saint-Varent

EUR En partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Saint-Varentais, participez à cette journée programmée sous le signe de la lecture mais aussi du bricolage et du partage en famille… histoire d’attendre le père Noël !

Au programme :

La fabriqu’à trucs au grenier de Léonard de 9h30 à 12h et de 14h à 16h,

2 lectures pour enfants Raconte moi Noël à la médiathèque à 10h30 et à 15h,

Autour des jeux à la médiathèque de 10h à 12h et de 14h à 16h

Studio photos à la médiathèque de 10h à 12h et de 14h à 16h

Et le spectacle musical dès 3 ans « Le Voyage de lulu » dans la salle Léonard de Vinci à 16h

+33 5 49 67 54 41

Centre socioculturel du Saint-Varentais

