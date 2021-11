Le Noël d’Astérion Halle de la Machine, 18 décembre 2021, Toulouse.

Le Noël d’Astérion

du samedi 18 décembre au vendredi 31 décembre à Halle de la Machine

Astérion le Minotaure vous accueille entre amis, en famille, seul ou en duo à la Halle de La Machine pour passer une fin d’année mémorable. ### Des lectures de contes gratuites tous les jours Dès le samedi 18 décembre, les Véritables Machinistes inviteront chaque jour à 16h les enfants à **des lectures de contes**. Installés confortablement devant la belle boutique, à la chaleur des braséros, des ouvrages jeunesse de référence autour de l’univers de Noël et bien évidemment de la mythologie grecque, seront contés. **Du 18 au 31 décembre (sauf lundis et 25 décembre) à 16h et 16h45 ** ### Marc Caro, Prestigieux Invité le 21 décembre Le réalisateur Marc Caro est le Prestigieux Invité de la Halle de La Machine. Il nous dévoile son histoire avant la projection du fameux film qu’il a co-réalisé avec Jean-Pierre Jeunet, _La Cité des enfants perdus. _ À la suite de la projection, rendez-vous au Minotaure Café pour un blind test Jingle Bells, avec les petites machines à musique électronique appelées modulaires qu’il a emmené dans ses valises. **Mardi 21 décembre dès 15h ** ### Le Dîner des Petites Mécaniques Cerise sur l’engrenage, la Halle de La Machine termine cette année en beauté avec trois **Dîners des Petites Mécaniques** concoctés avec le **chef Simon Carlier**. Une soirée hors du temps où poésie, service mécanique, musique et dégustation se marient à merveille. Sous la houlette des Maîtres de cérémonie, la brigade des Véritables Serveurs aidés d’une chariotte à assiettes, d’une catapulte à pain ou encore d’un distributeur à amuse-bouche vous serviront avec attention. Sans baguette, mais avec sa fougue légendaire, **Mino Malan** dirigera musiciens et machines à musique pour rythmer ces trois soirées. **Mercredi 29 et jeudi 30 décembre de 19h30 à 00h30** ### Soirée spéciale le 31 décembre Le vendredi 31, le Dîner revêt ses habits de réveillon. François Delaroziere et les Véritables Machinistes, sur leur 31 bien sûr, réservent quelques surprises pour que le passage en 2022 soit inoubliable ! Le menu imaginé par Simon Carlier sera à n’en pas douter foisonnant ! Le dîner risque même de s’embraser. Il n’est pas impossible qu’une piste de danse se déploie au pied du Minotaure. **Vendredi 31 décembre de 19h30 à 3h ** **** ### Plus d’infos [Site de la Halle de La Machine](http://www.halledelamachine.fr) ![]() ### Infos pratiques Du 18 au 31 décembre

Lectures de contes : Gratuit, sur inscriptionSpectacle de magie : Compris dans le billet de visite de la Halle, sur réservation Dîner des Petites Mécaniques : 175€ / personne, sur réservationSoirée sp

Culture

Halle de la Machine 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T00:00:00 2021-12-18T23:59:00;2021-12-19T00:00:00 2021-12-19T23:59:00;2021-12-20T00:00:00 2021-12-20T23:59:00;2021-12-21T00:00:00 2021-12-21T23:59:00;2021-12-22T00:00:00 2021-12-22T23:59:00;2021-12-23T00:00:00 2021-12-23T23:59:00;2021-12-24T00:00:00 2021-12-24T23:59:00;2021-12-25T00:00:00 2021-12-25T23:59:00;2021-12-26T00:00:00 2021-12-26T23:59:00;2021-12-27T00:00:00 2021-12-27T23:59:00;2021-12-28T00:00:00 2021-12-28T23:59:00;2021-12-29T00:00:00 2021-12-29T23:59:00;2021-12-30T00:00:00 2021-12-30T23:59:00;2021-12-31T00:00:00 2021-12-31T23:59:00