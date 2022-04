Le Niou Maraisthon à Sansais-la-Garette Sansais, 18 juin 2022, Sansais.

Le Niou Maraisthon à Sansais-la-Garette Sansais

2022-06-18 – 2022-06-18

Sansais Deux-Sèvres Sansais

Pour sa 11ème édition, le Niou Maraisthon déménage à La Garette (Sansais) offrant ainsi un accès direct au Marais Poitevin. Un évènement incontournable mêlant sport, mais aussi nature et respect de l’environnement. Le Niou Maraisthon se compose d’une course nature de 6,5, 12 et 23,5 km (à la place du marathon) sur plus de 95 % de chemins blancs à Sansais et au Vanneau-Irleau. Pasta-party en clôture, puis repas festif musical, sous le manège couvert de la Maison du Cheval, à l’occasion de la Fête de la Musique.

Au programme :

– Départ à 9h de la course à pied de 23,5 km

– Départ à 10h pour les 12,2 km

Plus d’infos et inscription sur : https://www.nioumaraisthon.fr/

+33 6 62 85 66 28

Niou Maraisthon 2022

Sansais

