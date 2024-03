Le Nikon Film Festival – Les 50 finalistes Le Grand Rex Paris, jeudi 18 avril 2024.

Le jeudi 18 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant

7€

Au programme : la projection des 50 courts métrages finalistes de l’édition 2024 du Nikon Film Festival sur la thématique « Le feu » en présence des équipes de films.

Le Nikon Film Festival est un événement qui encourage la création vidéo et favorise l’émergence de nouveaux talents à travers un concept unique : permettre à tout le monde de créer et diffuser un film court gratuitement.

Le défi qu’il vous propose : réaliser un ou plusieurs films courts de 2 minutes 20 sur un thème imposé chaque année, rien de plus. Un format idéal pour la diffusion web qui permet de conserver une liberté de création tout en réduisant au maximum les contraintes techniques qui pourraient limiter son accessibilité.

Depuis de nombreuses années, le Nikon Film Festival rassemble le plus largement possible les jeunes espoirs et les talents confirmés autour d’un objectif commun : créer.

Le Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière 75002

Contact : https://www.legrandrex.com/cinema/4519#seances https://legrandrex.cotecine.fr/reserver/F555926/D1713465000/vf/?utm_campaign=1

