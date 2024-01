THE FRAISETTES EXPERIENCE au Nida avec Le Réacteur Le Nida Issy-les-Moulineaux, mardi 27 février 2024.

Dans le cadre de ses concerts, Le Réacteur présente THE FRAISETTES EXPERIENCE mardi 27 février au NIDA ! Mardi 27 février, 18h30 Le Nida

Début : 2024-02-27T18:30:00+01:00 – 2024-02-27T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-27T18:30:00+01:00 – 2024-02-27T20:30:00+01:00

The Fraisettes Experience

The Fraisettes Experience est un groupe d’Ile de France composé de musiciens passionnés de musique depuis toujours qui aiment jouer des titres pop-rock populaires de toutes époques depuis les sixties jusqu’à nos jours. Leur répertoire très éclectique (Anglo-saxons et Français) offre un éventail de hits célèbres récents, ou parfois oubliés, et auxquels ils redonnent vie pour notre plus grand plaisir.

Le groupe est composé de Nathalie au chant, Maurice à la batterie, Jean-Marie au clavier, Philippe à la basse et Pierre à la guitare.

Pierre, le guitariste, est un habitué des nombreuses « scènes ouvertes » organisées à Issy-les-Moulineaux par LE REACTEUR.

Le NIDA, espace de rencontre évènementiel et de restauration, situé dans une magnifique promenade verdoyante, au sein de l’écoquartier Issy cœur de ville, offre chaque mardi de 18h30 à 20h30 un rendez vous de musique live programmé par LE REACTEUR.

Retrouvez-les au NIDA et venez à la découverte de leur musique.

ENTRÉE LIBRE

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/the-fraisettes-experience-au-nida-avec-le-reacteur-tickets-794366089357?aff=oddtdtcreator »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

