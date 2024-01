Scène ouverte du Réacteur Le Nida Issy-les-Moulineaux, mardi 6 février 2024.

Scène ouverte du Réacteur Rencontre, jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, tout peut être prétexte à investir la scène ! Mardi 6 février, 19h00 Le Nida Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-06T19:00:00+01:00 – 2024-02-06T22:30:00+01:00

Découvrir, jouer et partager sont les valeurs fortes de la scène ouverte du Réacteur. Quel que soit votre niveau, vous trouverez votre place au sein d’un évènement devenu aujourd’hui incontournable. Offrez-vous l’opportunité de vivre votre moment de gloire, immortalisé par les photographes du club Zoom 92130. Rencontre, jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, tout peut être prétexte à investir la scène. Alors venez profiter de cet instant unique où le programme n’est jamais écrit à l’avance. Vous y serez accompagnés par une équipe de professionnels et profiterez de tout notre équipement technique.

Inscription sur place.

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/cc/prenez-place-avec-le-reacteur-1236099 »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

jam concert

Zoom 92130