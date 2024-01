Soirée disco Le Nida Issy-les-Moulineaux, vendredi 2 février 2024.

Plongez dans l’éclat de la boule à facettes et rendez-vous au Nida Issy-les-Moulineaux pour une soirée disco inoubliable ! Vendredi 2 février dès 18h30, le beat rétro vous appelle pour une nuit enfiévrée sous les signes du groove et du pailleté.

Au programme :

**DJ Set avec le talentueux TGMM**: préparez-vous à danser sans retenue sur des sets endiablés qui vous feront voyager à travers les plus grands hits disco qui ont fait vibrer les pistes.

**Karaoké Collectif **: rassemblez vos amis et testez vos connaissances musicales! D’une voix unie, libérez vos talents cachés au karaoké collectif ou éveillez l’esprit de compétition. Ambiance garantie !

**Concours Soul Train**: prenez part au célèbre concours Soul Train et laissez votre style parler! Lâchez-vous dans une ligne de danse où vos meilleurs pas seront récompensés. Brillez de mille feux et montrez-nous l’étendue de votre talent.

**Cocktails Exclusifs**: laissez-vous tenter par nos cocktails exclusifs, des créations originales conçues spécialement pour cette soirée pétillante. Chaque gorgée sera une explosion de saveurs, harmonieusement mixées par notre mixologue Jason pour ravir vos papilles.

**Tapas et Saveurs**: accompagnez votre aventure gustative de délicieuses tapas. Un assortiment de bouchées délicates et savoureuses qui vous donneront l’énergie de tenir toute la nuit sur le dancefloor. Merci à notre unique et incroyable Chef Stéphane Porte

**Ambiance de Folie**: attendez-vous à une soirée de pure folie où l’amusement est le seul mot d’ordre.

**Dress Code Spectaculaire**: N’oubliez pas de revêtir vos tenues les plus flamboyantes. Que ce soit des paillettes, des couleurs vives ou des pantalons pattes d’eph’, c’est le moment de sortir le grand jeu et de briller sur le dancefloor.

Ne manquez pas cette occasion de célébrer la fièvre du vendredi soir

Réservez dès maintenant votre place pour une soirée où la musique, la mode et la magie des années disco revivront pour votre plus grand plaisir.

Le Nida Issy-les-Moulineaux vous attend pour un trip endiablé dans le temps ! Et souvenez-vous, le mot d’ordre est simple : **Disco Fever to the max**.

✨ Inscrivez-vous vite et préparez-vous à vivre la soirée la plus scintillante de votre vie !

Une question❓ Envoyez nous un email sur : communication@lenida.fr

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ Le Nida, c'est une destination située au sein de l'éco-quartier Issy Coeur de Ville. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d'évasion et d'inspiration. Le Nida, c'est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s'interconnectent ; c'est une oasis urbaine où s'éveiller vers un futur optimiste ; c'est un univers d'échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

