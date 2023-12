Atelier d’etegami cartes de voeux Le Nida Issy-les-Moulineaux, 20 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Atelier d’etegami cartes de voeux Samedi 20 janvier 2024, 10h00 Le Nida Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T12:00:00+01:00

A l’occasion de la fête de la résilience et de la sobriété, nous vous proposons un atelier d’etegami sur le thème des « nengajo » (carte de voeux japonaise) pour se souhaiter la nouvelle année avec le motif du dragon. En effet , selon l’astrologie chinoise, nous entrons le dix février 2024 dans l’année du Dragon, et plus précisément du Dragon de bois. Viens créer une carte de vœux à partir de papier déchirés avec la technique du « chigiri-e ». Chaque participant repartira sa carte. L’entrée est libre, de 7 à 97 ans (venez en famille ou entre amis!).

Lieu: NIDA11 Promenade Coeur de Ville, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « email », « value »: « pigmentsetarts@yahoo.fr »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

Workshop etegami