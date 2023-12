Les enfants des ateliers théâtre font leur conte suivi du spectacle La Belle au bois dormant Le Nida Issy-les-Moulineaux, 19 janvier 2024, Issy-les-Moulineaux.

Les enfants des ateliers théâtre font leur conte suivi du spectacle La Belle au bois dormant Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 Le Nida Entrée libre

Première partie :

Les enfants des ateliers théâtre font leur conte !

Animé et mis en scène par Céline Pernas

Joué par les enfants de 8 à 11 ans de la maison de quartier de la Ferme

L’œuvre « La grande montagne des contes chinois » est un fabuleux voyage pour rire et pleurer, pour rêver et s’émerveiller, tout en grignotant, à l’ombre de la Grande Muraille, quelques graines de sagesse…

« Un pinceau de rêve » de Fabienne THIERY, tout en délicatesse et poésie, nous montre que le talent et la réflexion font des merveilles…

Seconde partie :

La Belle au bois dormant

Par Justine Chambon de la compagnie de L’échauguette

La Belle au bois dormant dans tous ses états.

Trois comédiennes revisitent avec humour et décalage le conte emblématique de Charles Perrault, dont les thématiques font particulièrement résonner certains de nos enjeux contemporains.

Avec le corps pour seul décor, le trio dépoussière ce classique tout en préservant la langue originale du texte.

Redécouvrez la Belle au bois dormant à travers une version théâtrale, piquante, burlesque, voire clownesque, qui ravira petits et grands !

Sur réservation, à partir de 8 ans

Au Nida à 19h (durée 1h15)

La 12ᵉ édition du festival Contes en balade, coordonné par l’association CLAVIM, se déroule du jeudi 18 au mercredi 24 janvier 2024 à Issy-les-Moulineaux.

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

CLAVIM Contes en balade