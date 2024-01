Live Music Le Nida Issy-les-Moulineaux, lundi 1 janvier 2024.

Live Music ıllıllı B͙a͙c͙k͙ t͙o͙ t͙u͙e͙s͙d͙a͙y͙ l͙i͙v͙e͙ m͙u͙s͙i͙c͙ ıllıllı Lundi 1 janvier, 19h30 Le Nida Sur inscription

ıllıllı Ba͙c͙k͙ t͙o͙ t͙u͙e͙s͙d͙a͙y͙ l͙i͙v͙e͙ m͙u͙s͙i͙c͙ ıllıllı

Cette année, nos live music auront lieu les mardis, tous les 15 jours.

On commence avec un super

quatuor de musiciens : fun, funky et soulful.

Let the season begin with #RunForCover

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

livemusic soul