Noël en réalité virtuelle Le Nida Issy-les-Moulineaux, 16 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Noël en réalité virtuelle Samedi 16 décembre, 14h30 Le Nida GRATUIT, sur inscription

Début : 2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

« Plongez dans un monde de magie et d’émerveillement avec notre Xmas Party en réalité virtuelle ! Après le succès de l’évenement d’Halloween, nous sommes ravis de vous inviter de nouvau vivre une expérience immersive qui ravira petits et grands grâce à notre partenariat exclusif avec Wild Immersion, le leader de l’animation en réalité virtuelle pour les enfants.

Pendant cet événement spécial, les enfants auront l’occasion de vivre une aventure immersive inédite, où ils pourront explorer des décors hivernaux enchanteurs, interagir avec des animaux exotiques et découvrir des univers spectaculaires.

Grâce à la réalité virtuelle, ils auront la sensation de voyager à travers des contrées lointaines et de vivre des moments magiques, le tout dans un environnement sécurisé et adapté à leur âge.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre la magie de Noël autrement.

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville