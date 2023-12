Atelier de codage et de programmation robotique Le Nida Issy-les-Moulineaux, 16 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Atelier de codage et de programmation robotique Samedi 16 décembre, 14h00 Le Nida GRATUIT

Début : 2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

A partir de 6 ans.

La plateforme Coding Park est conçue pour résoudre l’apprentissage de la programmation informatique et robotique. Elle fournit des ressources pédagogiques faciles à utiliser et adaptées aux programmes des écoles primaires.

Initiez vos enfants aux bases de la programmation grâce à un stage ludique et éducatif avec Coding Park, la plateforme de codage amusante et créative qui aide les enfants à apprendre la pensée informatique.

Et pour ceux qui ne sont pas fans des écrans, Coding park met également à disposition Blue Bot, un robot intelligent et interactif en forme de coccinelle destiné

à l’initiation au codage et à la programmation. Il se pilote à partir des boutons

situés sur son dos ou de la barre de programmation avec l’enregistrement

d’une séquence d’instructions. C’est super amusant, vos enfants vont l’adorer :)

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

