Journée mondiale du climat : soirée multi-ateliers au Nida Le Nida Issy-les-Moulineaux, 8 décembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Pour célébrer la journée mondiale du Climat, la Ville vous invite à une soirée exceptionnelle au Nida :

Climat, énergie, alimentation, biodiversité… nous vous proposons de nombreux ateliers pour comprendre de façon ludique, les enjeux de ces problématiques et ressortir avec des actions individuelles et collectives concrètes.

Rendez-vous le vendredi 8 décembre à partir de 18h30 au Nida pour un buffet végétarien avant de vous plonger dans l’atelier de votre choix.

À 19h, les ateliers débuteront avec au choix :

La fresque du climat : pour comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux dérèglements climatiques

L’Atelier 2 tonnes : pour se projeter jusqu’à 2050 en utilisant les leviers individuels et collectifs de la transition bas carbone

La fresque des nouveaux récits : pour repérer l’influence des récits sur notre cerveau et nos comportements et ainsi lever les verrous socio-cognitifs actuels

La fresque de l’alimentation : pour constater les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à votre alimentation

La fresque de la biodiversité : pour remarquer l’aspect systémique de l’érosion de la biodiversité – ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade

La fresque de l’énergie : pour aborder les fondamentaux du système énergétique contemporain

Ateliers avec l’association Citoyens pour le Climat : pour avoir des ordres de grandeur avec la Carbone Line et jouer au ClimaTicTac, créé par Valérie Masson-Delmotte et d’autres chercheurs au CEA.

Cercle de parole climat : pour échanger sur vos sentiments face aux crises climatiques et du vivant, se lancer dans une démarche de sobriété où pour trouver du soutien face à vos incertitudes écologiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

