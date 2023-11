Live music : musique traditionnelle américaine bluegrass old-time Le Nida Issy-les-Moulineaux, 24 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Live music : musique traditionnelle américaine bluegrass old-time Vendredi 24 novembre, 18h00 Le Nida Entrée libre

EL & THE DEW. Évoluant chacun dans la musique traditionnelle américaine bluegrass old-time, c’est sur des chansons à texte connotées Folk-Americana que Laurent et Eléonore ont trouvé leur terrain d’entente. Avec pour tous les deux une découverte à la clé : la guitare pour l’une, et le chant pour l’autre.

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/747336241817?aff=oddtdtcreator »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:59:00+01:00

