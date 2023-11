Live music avec Sophonie Le Nida Issy-les-Moulineaux, 10 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Live music avec Sophonie Vendredi 10 novembre, 18h30 Le Nida Entrée libre

Nouveau RDV pour les live : C’est le vendredi de 18h30 à 20h30. On commence avec Sophonie officiel, une artiste incroyablement talentueuse qui s’inspire de différents genres musicaux tels que la soul, le jazz et le RnB. Ses influences musicales incluent notamment des artistes renommés comme Lauryn Hill, qui a marqué l’industrie musicale avec sa voix puissante et son style unique mélangeant différents genres. Son style artistique est empreint de mélodies captivantes, de textes profonds et de performances vocales émotionnelles. La musique live, ça a toujours ce petit truc en plus qui fait qu’on passe une soirée mémorable. En plus d’un concert assuré, vous pourrez profiter de notre belle sélection de cocktails réalisés par nos super mixologues, en Happy hour, mais aussi de notre menu à partager soigneusement concocté par notre chef Stéphane Porte. Un moment de qualité à passer en famille, amis ou entre collègues.

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/747322159697?aff=oddtdtcreator »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:59:00+01:00

