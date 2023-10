Halloween party – Soirée dansante et déguisée Le Nida Issy-les-Moulineaux, 31 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

le 31 octobre de 19h à 23h au Nida Issy les Moulineaux !

Nous avons préparé une soirée qui vous laissera des frissons dans le dos.

Au programme :

Concours de la meilleure tenue la plus

Prix à gagner : un repas menu 3 plats pour 2 personnes ainsi que d’autres super prix avec Boulanger, Fauchon, Les Halles de l’Aveyron…

Une ambiance de dingue vous attend avec de la musique généraliste avec DJ TGMM aux platines. Nous terminerons la soirée avec un mix d’Amapiano avec Andy.

Notre cocktail Halloween et nos délicieux tapas raviront vos papilles pour vous donner l’énergie nécessaire pour profiter de la soirée.

Ça va être une fête mémorable, vous ne verrez plus jamais Issy les Moulineaux de la même manière.

N’attendez plus ! Réservez votre place et venez nombreux pour cette soirée de dingue

Informations générales

Dates : Mardi 31 octobre

Horaires : de 19h00 à 23h00

Entrée libre

Site Web : Nida

Coordonnées : communication@lenida.fr

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ Le Nida, c'est une destination située au sein de l'éco-quartier Issy Coeur de Ville. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d'évasion et d'inspiration. Le Nida, c'est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s'interconnectent ; c'est une oasis urbaine où s'éveiller vers un futur optimiste ; c'est un univers d'échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T19:00:00+01:00 – 2023-10-31T23:59:00+01:00

halloween soirée