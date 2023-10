VR Halloween Party LE NIDA Issy-les-Moulineaux, 31 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

VR Halloween Party Mardi 31 octobre, 14h00 LE NIDA Sur inscription

Plongez dans l’univers envoûtant d’Halloween avec un événement unique en son genre, en réalité virtuelle !

Nous vous invitons à participer à notre incroyable événement Halloween en réalité virtuelle, en collaboration avec le prestataire Wild Immersion.

Rendez-vous le samedi 21 octobre, de 14h à 18h, au sein de notre espace Galerie, situé au 1ᵉʳ étage.

Vous ne voudriez pas manquer cette expérience immersive et captivante !

Au programme, nous avons prévu une multitude d’activités pour satisfaire les petits et les grands :

Plongez dans la réalité virtuelle et observez la faune sauvage comme jamais auparavant.

Participez à notre quiz sur la biodiversité et testez vos connaissances.

Exprimez votre créativité lors de l’activité « Animal Drawings » – vos réalisations seront même affichées sur un écran LED !

Découvrez « Animal Qu’est », une expérience interactive vous permettant de vous mettre dans la peau des animaux les plus fascinants.

Profitez d’un espace chill confortablement installé avec des livres et une tablette Wild Explorer pour plonger tranquillement dans l’univers captivant de la biodiversité.

️ Laissez libre cours à votre imagination lors de notre atelier de coloriage.

Transformez-vous en monstre effrayant grâce à notre atelier maquillage.

Et bien sûr, les bonbons seront à volonté pour célébrer Halloween comme il se doit !

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir une expérience immersive et amusante pour toute la famille. Venez vous amuser, repartez enrichis de connaissances sur la nature et la biodiversité. Réservez votre place dès maintenant pour une soirée inoubliable entre frissons et gourmandises !

LE NIDA 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « email », « value »: « communication@lenida.fr »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:00:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00

