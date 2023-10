Le Réacteur et le Nida présentent Dual Tone Le Nida Issy-les-Moulineaux, 24 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Dual Tone

Dual Tone est un duo musical composé d’Audrey Lurie au chant et de Lucas Itié à la guitare acoustique.Tous deux investis dans de nombreux projets musicaux aux univers très variés, ils vous proposent un répertoire de reprises éclectiques qui oscille entre Soul, Blues, Pop, Rock, des années 50 à nos jours…

Un délice pour les oreilles et un retour sur des standars puissants qui ont traversé les époques, à écouter Live, c’est mieux !

Le Nida
11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux 92130
Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes
Hauts-de-Seine
Île-de-France
+33 (0)1 83 75 95 99
https://lenida.fr/

Le Nida, c'est une destination située au sein de l'éco-quartier Issy Coeur de Ville. C'est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d'évasion et d'inspiration. Le Nida, c'est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s'interconnectent ; c'est une oasis urbaine où s'éveiller vers un futur optimiste ; c'est un univers d'échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T18:30:00+02:00 – 2023-10-24T20:30:00+02:00

Reacteur issy

DualTone