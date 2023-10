SCÈNES OUVERTES DU RÉACTEUR LE NIDA Issy-les-Moulineaux, 3 octobre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Qui veut jouer, chanter, découvrir de nouveaux artistes et rencontrer de belles personnes ?

C’est par ici que ça se passe. C’est gratuit, joyeux et collaboratif !

A TOI DE JOUER !

Mardi 3 octobre au Nida de 18h30 à 20h30

Vendredi 6 octobre à la Halle des Épinettes de 19h à 20h30

Découvrir, jouer et partager sont les valeurs fortes de la scène ouverte du Réacteur. Quel que soit votre niveau, vous trouverez votre place au sein d’un évènement devenu aujourd’hui incontournable.

Offrez-vous l’opportunité de vivre votre moment de gloire, immortalisé par les photographes du club Zoom 92130.

Rencontre, jam, improvisation, reprise ou composition personnelle, tout peut être prétexte à investir la scène. Alors venez profiter de cet instant unique où le programme n’est jamais écrit à l’avance.

Vous y serez accompagnés par une équipe de professionnels et profiterez de tout notre équipement technique.

Inscription sur place.

LE NIDA 92130 Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T18:30:00+02:00 – 2023-10-03T20:30:00+02:00

2023-10-06T19:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

scène ouverte gratuit

MC PROD