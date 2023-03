Atelier découverte des projets de territoire intelligent et durable de GPSO Le NIDA Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Atelier découverte des projets de territoire intelligent et durable de GPSO Le NIDA, 23 mars 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier découverte des projets de territoire intelligent et durable de GPSO Jeudi 23 mars, 09h00 Le NIDA Sur inscription Grand Paris Seine Ouest (GPSO) propose aux entreprises du territoire de transformer le territoire grâce aux opportunités offertes par la commande publique ! Depuis mai 2020, Grand Paris Seine Ouest (qui regroupe les villes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray) a établi la feuille de route du Territoire intelligent, afin de mettre en œuvre et évaluer le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et relever les enjeux notamment de la mobilité, la sobriété énergétique, l’environnement… La démarche de Territoire Intelligent de GPSO a pour objectif d’augmenter l’efficience de l’administration, la qualité de service aux usagers et le bien-vivre, ainsi que de soutenir le développement économique local, tout en mettant en œuvre les principes de la ville durable et de la sobriété.

Depuis l’élaboration de sa feuille de route, plusieurs groupes de travail ont été créés autour de 23 cas d’usage structurés autour de 6 thématiques : éclairage,

sureté-sécurité,

circulation,

stationnement,

collecte-propreté

environnement. L’objectif de ces groupes est de choisir la solution technologique la plus adaptée. Pour plus d’efficacité, GPSO a choisi de s’appuyer sur le renouvellement de ses marchés publics structurants pour y intégrer ces besoins. Fin 2022, pour la moitié des cas d’usage, les solutions sont en cours de déploiement ou expérimentées.

Pour l’autre moitié, GPSO GPSO organise un atelier de découverte des différents cas d’usages recherchés, des perspectives et enjeux du territoire en matière d’économie responsable et durable.Une entreprise déjà engagée dan cette démarche partagera son expérience, de l’expérimentation au déploiement de sa solution auprès des services.

Les problématiques : Découvrez les chantiers et cas d’usages ouverts par Grand Paris Seine Ouest

Comment se faire identifier et participer aux futurs marchés publics?

De l’expérimentation au déploiement : Retour de l’entreprise témoin Vialytics

2023-03-23T09:00:00+01:00 – 2023-03-23T10:30:00+01:00

