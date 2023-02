LE NID DE CENDRES THEATRE DES AMANDIERS -LA NEF, 11 mai 2023 00:00, NANTERRE.

LE NID DE CENDRES LE NID DE CENDRES. Un spectacle à la date du 2023-05-11 au 2023-05-20 19:30. Tarif : 33.0 33.0 euros.

THEATRE DES AMANDIERS -LA NEF NANTERRE Hauts-de-Seine . THEATRE NANTERRE-AMANDIERS (PLATESV-R-2019-000240) PRESENTE : ce spectacle. LE NID DE CENDRESTexte et mise en scèneSimon FalguièresAvecJohn ArnoldAntonin ChalonMathilde CharbonneauxCamille Constantin Da SilvaFrédéric DockèsElise DouyèreAnne DuverneuilCharlie FabertSimon FalguièresCharly FournierVictoire GoupilPia LagrangeLorenzo LefebvreCharlaine NezanStanislas PerrinManon ReyMathias ZakharLe Nid de Cendres est une épopée, fantasque et féérique qui raconte un monde coupé en deux.D’un côté, le monde tel que nous le connaissons et un président de la République travesti en voyante pour fuir incognito ; un couple de la classe moyenne ; un peuple d’incendiaires ; une révolte violente. De l’autre côté, un roi, une reine, des princes et une princesse, un monde de contes. C’est une fable qui jongle entre le drame, le thriller et le rire. Un théâtre où l’espace scénique est un terrain de jeu monté sur praticable qui permet aux acteurs de déployer le souffle de l’écriture et d’emporter le spectateur. Le présent et le passé croisent le fer à l’endroit du théâtre. Parler d’aujourd’hui avec la langue des contes… Tel est le défi magistralement relevé par Simon Falguières. La Genèse : jeu 11, ven 12, mar 16, sam 13, dim 14 Durée estimée : 3h entracte compris l’Intégrale : jeu 18, sam 20 mai Durée estimée : 13h entractes comprisAccès : par le RER A, arrêt Nanterre-Préfecture puis trajet à pied de 12 minutes ou possibilité de prendre la Navette gratuite qui fonctionne les soirs de spectacle avant et après la représentation.Accès personnes à mobilité réduite : 01 46 14 70 70. Simon Falguières

