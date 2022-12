Le Nice caennais Caen, 11 mai 2023, Caen .

Le Nice caennais

2023-05-11 14:00:00 14:00:00 – 2023-05-11 16:00:00 16:00:00

Quartier de villégiature, le Nice Caennais, est construit sur d’anciennes pépinières.Propre à séduire une population bourgeoise, plus attirée par une qualité de vie saine, loin du centre ville, ce quartier regroupe quelques belles villas construites à l’époque et dans l’esprit de l’architecture balnéaire.

La piste cyclable – « voie Napoléon 1er », nous entraîne sur les traces du chemin de fer, ex accès ferroviaire vers la côte de Nacre. Laissez vous conter son histoire.

Une visite-conférence en extérieur de Catherine Pollin.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

