Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge du Nézil Le Nézyl 44410 St lyphard, 25 décembre 2022, St lyphard. Vos fêtes de fin d’année avec l’Auberge du Nézil 25 décembre 2022 – 1 janvier 2023 Le Nézyl 44410 St lyphard

Menu adulte: 70.00

Nous vous proposons un menu de fêtes les 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier : – Mises en bouche – Foie gras mi-cuit aux épices, chutney figue-raisin et condiments Et / Ou – Sai… Le Nézyl 44410 St lyphard Le Nézyl 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire Nous vous proposons un menu de fêtes les 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier : – Mises en bouche – Foie gras mi-cuit aux épices, chutney figue-raisin et condiments Et / Ou – Saint-Jacques grillées, sablé parmesan, crémeux de céleri au curry de Kerala – Filet de canette de Vendée, clafoutis de courge et betteraves, jus de viande au champagne Ou – Lotte rôtie, clafoutis de courge et betteraves, jus de viande au champagne – Assiette de fromages (supplément de 7 €) – Entremet mendiant Gianduja, crème glacée au café blanc d’Ethiopie, suprême d’orange, tuile dentelle au grué de cacao.

