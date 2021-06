LISIEUX OT Lisieux Le nez par terre, les yeux en l’air ! OT LISIEUX Catégorie d’évènement: Lisieux

Le nez par terre, les yeux en l’air ! OT, 3 août 2021-3 août 2021, LISIEUX. Le nez par terre, les yeux en l’air !

OT, le mardi 3 août à 16:30

Partez en balade à la recherche des traces de l’histoire pour comprendre la ville et laissez-vous surprendre par la nature : elle reprend sa place dès qu’elle le peut. Attention, il n’y a pas de mauvaises herbes… (3km-2h) – Niveau 1

Tarif enfant 3,00€ -12 ans Gratuit -4 ans

Partez en balade à la recherche des traces de l’histoire pour comprendre la ville et laissez-vous surprendre par la nature : elle reprend sa place dès qu’elle le peut. Attention, il n’y a pas de… OT 14100,LISIEUX LISIEUX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-03T16:30:00 2021-08-03T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Lisieux Étiquettes évènement : Autres Lieu OT Adresse 14100,LISIEUX Ville LISIEUX lieuville OT LISIEUX