LE NEZ EN L’AIR EXPOSITION ET PARCOURS EN TROTTINETTE ELECTRIQUE AU DOMAINE LIEUBEAU Château-Thébaud, vendredi 12 avril 2024.

2 ème édition de la balade artistique dans les domaines viticoles du Vignoble de Nantes avec Peps’Art

Le nez en l’air est un événement artistique culturel gratuit s’adressant à tous, aussi bien aux amateurs d’art qu’aux amateurs de vin.|

Il se déroule sur 4 jours à travers un parcours défini, traversant trois communes du vignoble nantais La Haye Fouassière, Saint Fiacre et Château Thébaud.|

Une vingtaine d’artistes locaux présentent et exposent 150 œuvres originales (peintures, sculptures, photographies) dans quatre domaines viticoles du muscadet Domaine Landron, Domaine du Grand Mouton, Domaine Chéreau Carré et Domaine Lieubeau.|

Du jeudi 11 au dimanche 14 avril, de 14h à 18h|

A noter, cette année Trott’in Nantes vous emmène en trottinettes tout-terrain électriques à travers les vignes pour découvrir chaque lieu d’exposition, rencontrer les artistes présents et profiter des nombreuses animations sur place. |

Le lieu de rdv est à 10H30 à ce domaine Lieubeau et la randonnée s’étale tout au long de chaque journée pour avoir le temps de profiter de chacune des étapes. Les places sont limitées à 10 personnes par journée, réservation obligatoire sur le site de Trott’in Nantes.

www.trottin-nantes.com|

06.70.63.13.42| .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-12 18:30:00

Château-Thébaud 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire pepsart44@gmail.com

