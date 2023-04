JOBOURG/50 : visite de la réserve GONm Le nez de Jobourg Jobourg Catégories d’évènement: Jobourg

JOBOURG/50 : visite de la réserve GONm Le nez de Jobourg, 17 juin 2023, Jobourg. JOBOURG/50 : visite de la réserve GONm Samedi 17 juin, 14h00 Le nez de Jobourg Gratuit. Inscription obligatoire A l’occasion de la signature d’une ORE qui garantit le suivi des mesures de protection appliquées sur la réserve pendant 99 ans, le GONm propose 3 animations permettant de découvrir faune et flore de ces falaises : 20 mai 2023, 17 juin 2023 et 15 juillet 2023.

Rendez-vous : table d’orientation sur le parking situé devant l’auberge des grottes.

Le parcours peut être escarpé par endroits. Bonnes chaussures de marche utiles. Jumelles conseillées.

Visite gratuite.

Contact : Marie Léa Travert reservenaturellevauville@gonm.org ou 02 33 08 44 56

Photo de Pascal Bernardin (tarier pâtre de Jobourg)

2023-06-17T14:00:00+02:00 – 2023-06-17T16:00:00+02:00

