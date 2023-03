Le Nez dans le Vert Hall Sportive Arbois Catégories d’Évènement: Arbois

Jura

Le Nez dans le Vert Hall Sportive, 19 mars 2023, Arbois . Le Nez dans le Vert Champ-de-Mars Hall Sportive Arbois Jura Hall Sportive Champ-de-Mars

2023-03-19 – 2023-03-19

Hall Sportive Champ-de-Mars

Arbois

Jura EUR 10 Les vigneron·ne·s jurassien·ne·s sont parmi les plus « bio » de France, avec 30% du vignoble en 2020 (contre 15% au niveau national). Une partie se rassemble en mars 2011 pour le premier salon, puis crée l’association « Le Nez dans le Vert » à la fin de cette même année. Sur deux jours, au mois de Mars, est organisé le salon LE NEZ DANS LE VERT. Il permet aux amateurs(trices) de déguster les différents vins bio Jurassiens, de discuter directement avec les vignerons(ronnes), d’acheter au meilleur prix les différentes productions dans un cadre magnifique, au cœur du vignoble Jurassien. Une restauration bio est prévue sur place

Le lendemain est un rendez-vous uniquement entre professionnels : acheteurs, producteurs, journalistes, blogueurs… contact@lenezdanslevert.com https://lenezdanslevert.com/ Hall Sportive Champ-de-Mars Arbois

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Arbois Jura Hall Sportive Champ-de-Mars Ville Arbois Departement Jura Lieu Ville Hall Sportive Champ-de-Mars Arbois

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois /

Le Nez dans le Vert Hall Sportive 2023-03-19 was last modified: by Le Nez dans le Vert Hall Sportive Arbois 19 mars 2023 Champ-de-Mars Hall Sportive Arbois Jura Hall Sportive Arbois Jura

Arbois Jura