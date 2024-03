« LE NEVEU DE RAMEAU », LE MYSTÉRIEUX CHEF-D’OEUVRE DE DIDEROT Langres, jeudi 21 mars 2024.

« LE NEVEU DE RAMEAU », LE MYSTÉRIEUX CHEF-D’OEUVRE DE DIDEROT Langres Haute-Marne

Tout public

Par Jean-Pierre Desenne, professeur agrégé de Lettres, membre de la Société Diderot.

L’encyclopédiste et philosophe Diderot fut aussi, on let sait, écrivain et conteur. Mais « Le Neveu de Rameau » reste, de ses œuvres la moins bien connue. Elle comporte même une part de mystère. Œuvre profonde et audacieuse, pourtant novatrice et remarquablement écrite, elle suscite autant l’admiration que la perplexité; c’est le propre des chefs-d’œuvre. L’art, la pensée, la personnalité de l’auteur s’y reflètent. L’exposé essaiera d’en proposer, avec ferveur et admiration, la redécouverte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-21

Place du Centenaire

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est accueil.musees@langres.fr

L’événement « LE NEVEU DE RAMEAU », LE MYSTÉRIEUX CHEF-D’OEUVRE DE DIDEROT Langres a été mis à jour le 2024-01-17 par Antenne du Pays de Langres