LE NEURODON AU CHÂTEAU DES ARCIS Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Meslay-du-Maine

LE NEURODON AU CHÂTEAU DES ARCIS Meslay-du-Maine, 7 mai 2022, Meslay-du-Maine. LE NEURODON AU CHÂTEAU DES ARCIS Meslay-du-Maine

2022-05-07 – 2022-05-07

Meslay-du-Maine Mayenne Meslay-du-Maine 5 5 EUR Venez vous promener entre les broderies de buis et les massifs de fleurs du jardin d’agrément, longez les petits canaux, tournez tout autour de l’étang, découvrez la roseraie et l’île labyrinthe… Pour chacune de vos entrées, 2€ seront reversées au Neurodon pour aider à la lutte contre les maladies du cerveau.

Soutenez la Recherche en savourant nos jardins! « Parce que le contact avec la Nature fait du bien à votre cerveau » les plus beaux jardins de France ouvrent leurs portes pour soutenir le Neurodon. +33 6 88 68 23 21 http://www.chateaudesarcis.com/ Venez vous promener entre les broderies de buis et les massifs de fleurs du jardin d’agrément, longez les petits canaux, tournez tout autour de l’étang, découvrez la roseraie et l’île labyrinthe… Pour chacune de vos entrées, 2€ seront reversées au Neurodon pour aider à la lutte contre les maladies du cerveau.

Soutenez la Recherche en savourant nos jardins! Meslay-du-Maine

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Meslay-du-Maine Autres Lieu Meslay-du-Maine Adresse Ville Meslay-du-Maine lieuville Meslay-du-Maine Departement Mayenne

Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meslay-du-maine/

LE NEURODON AU CHÂTEAU DES ARCIS Meslay-du-Maine 2022-05-07 was last modified: by LE NEURODON AU CHÂTEAU DES ARCIS Meslay-du-Maine Meslay-du-Maine 7 mai 2022 mayenne Meslay-du-Maine

Meslay-du-Maine Mayenne