LE NEURODON AU CHÂTEAU DE CRAON Craon, 8 mai 2022, Craon.

LE NEURODON AU CHÂTEAU DE CRAON Château de Craon Avenue de Champagné Craon

2022-05-08 13:00:00 – 2022-05-08 19:00:00 Château de Craon Avenue de Champagné

Craon Mayenne Craon

Il règne au château de Craon, une douceur de vivre typiquement angevine. Surnommé le petit Versailles de la Mayenne, il est paré d’un écrin de verdure de 47 hectares.

En parcourant ses 6 Kms d’allées vous apprécierez les arbres centenaires du parc à l’Anglaise, la fraîcheur de la rivière Oudon, la symétrie et les jeux de miroirs du jardin à la Française, les serres et les arbres en espalier du potager. Un lavoir, une écurie, une glacière et une chapelle complète cet ensemble et sont autant de témoignages préservés du passé.

Pour chacune de vos entrées, 2€ seront reversées au Neurodon pour aider à la lutte contre les maladies du cerveau.

Soutenez la Recherche en savourant nos jardins!

« Parce que le contact avec la Nature fait du bien à votre cerveau » les plus beaux jardins de France ouvrent leurs portes pour soutenir le Neurodon.

+33 2 43 06 11 02 http://www.chateaudecraon.fr/

