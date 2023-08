Finale départementale de labour et concours cantonal de labour Le Népoulaud Saint-Paul, 2 septembre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

Les Jeunes Agriculteurs du canton de Pierre-Buffière et du département de la Haute-Vienne organisent la Fête de L’Agri’Culture, le samedi 2 septembre à Saint-Paul au lieu-dit « Le Népoulaud.

Cet évènement incontournable, permettra de promouvoir le métier d’agriculteur, de rassembler des passionnés et de faire connaitre le monde agricole. Lors de cette journée, le public aura l’occasion d’échanger avec des professionnels.

De nombreuses animations seront présentes lors de cette manifestation, afin d’amuser petits et grands (laser game extérieur, randonnée, concert…).

Restauration midi et soir, exclusivement constitué de produits locaux..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Le Népoulaud

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Jeunes Agriculteurs (Young Farmers) of the Pierre-Buffière canton and the Haute-Vienne department are organizing the Fête de L?Agri?Culture (Agri-Culture Festival) on Saturday, September 2 in Saint-Paul at Le Népoulaud.

This not-to-be-missed event will promote the farming profession, bring together enthusiasts and raise awareness of the world of agriculture. During the day, the public will have the opportunity to talk with professionals.

Numerous events will be on hand to entertain young and old alike (outdoor laser game, hiking, concerts, etc.).

Lunch and dinner catered exclusively with local produce.

Los Jóvenes Agricultores del distrito de Pierre-Buffière y del departamento de Haute-Vienne organizan la Fiesta de la Agricultura el sábado 2 de septiembre en Saint-Paul, en Le Népoulaud.

Esta cita ineludible servirá para promover la profesión de agricultor, reunir a los aficionados y dar a conocer el mundo de la agricultura. Durante la jornada, el público tendrá la oportunidad de hablar con los profesionales.

También habrá muchas actividades de ocio para grandes y pequeños, como láser tag al aire libre, senderismo y conciertos.

El almuerzo y la cena se servirán exclusivamente con productos locales.

Die Junglandwirte des Kantons Pierre-Buffière und des Departements Haute-Vienne organisieren am Samstag, den 2. September, in Saint-Paul am Ort « Le Népoulaud » das « Fête de l’Agri?Culture ».

Dieses unumgängliche Ereignis wird den Beruf des Landwirts fördern, passionierte Landwirte zusammenbringen und die Welt der Landwirtschaft bekannt machen. An diesem Tag hat das Publikum die Gelegenheit, mit Fachleuten zu diskutieren.

Zahlreiche Animationen werden während der Veranstaltung angeboten, um Groß und Klein zu unterhalten (Outdoor-Lasergame, Wanderung, Konzert usw.).

Verpflegung mittags und abends, ausschließlich aus lokalen Produkten.

