SEJOUR ART PLASTIQUE ET MONTAGNE 5 – 6 ANS

SEJOUR ART PLASTIQUE ET MONTAGNE 5 – 6 ANS 9 – 13 juillet Le Néouvielle 380

Séjour à la montagne à Saint-Lary-Soulan pour 16 enfants de 5 à 6 ans, du 09 au 13 juillet 2023. Hébergement en pension complète au centre Le Néouvielle, situéenen plein coeur du village de Saint-Lary. La résidence bénéficie de l’atmosphère à la fois authentique et festive de la station.

Destination rêvée pour tous ceux qui souhaitent combiner remise en forme et pratique de loisirs sportifs de plein air, Saint-Lary, c’est de grands espaces préservés aux portes du Parc national des Pyrénées à découvrir tout au long de l’année, une station thermale, un patrimoine exceptionnel sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle…

De quoi satisfaire les sportifs et les contemplatifs.

Le Néouvielle Rue du Grand Pré 65170 Saint-Lary Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@carbonne-mjc.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0561874358 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.carbonne-mjc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-13T00:00:00+02:00 – 2023-07-13T19:00:00+02:00

montagne art plastique