Le Nectar des Dieux Théâtre le Funambule montmartre Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 11 janvier 2024 au samedi 13 janvier 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h05

Du jeudi 04 janvier 2024 au samedi 06 janvier 2024 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h05

Du jeudi 28 décembre 2023 au samedi 30 décembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h05

Du jeudi 21 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h05

Du jeudi 14 décembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h05

Du jeudi 07 décembre 2023 au samedi 09 décembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h05

Du jeudi 30 novembre 2023 au samedi 02 décembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h05

Du jeudi 23 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h05

Du jeudi 16 novembre 2023 au samedi 18 novembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h05

Du jeudi 09 novembre 2023 au samedi 11 novembre 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h05

Du jeudi 09 novembre 2023 au dimanche 14 janvier 2024 :

dimanche

de 16h00 à 17h05

.Public adolescents adultes. payant

Comédie d’un nouveau genre, Le Nectar des dieux est une invitation au partage, de bouteilles et de connaissances.

Deux hommes

nous racontent le Vin et ce qu’Il

raconte de nous, le tout sur un ton

léger et plein d’humour.

Au cours de cette véritable performance

d’acteurs, on croisera plusieurs

dizaines de personnages qui ont fait la grande Histoire du Vin : César, Dom Pérignon ou encore Marie-Antoinette viendront ainsi égayer cette traversée de 10000 ans d’histoire, si bien que le spectateur n’aura plus qu’une envie : déboucher une bouteille et refaire le monde.

Théâtre le Funambule montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Contact : https://www.funambule-montmartre.com/le-nectar-des-dieux +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/428/le-nectar-des-dieux?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

Nectar des dieux