Le Nécessaire Déséquilibre des choses Théâtre de Corbeil-Essonnes, 3 avril 2022, Corbeil-Essonnes.

Le Nécessaire Déséquilibre des choses

Théâtre de Corbeil-Essonnes, le dimanche 3 avril à 16:00

[Dans une scénographie qui réunit la scène et la salle](https://www.theatre-corbeil-essonnes.fr/saison-2021-2022/le-necessaire-desequilibre-des-choses-brice-berthoud-et-camille-trouve-les-anges-au-plafond), deux quatuors se font face, se jaugent, s’interpellent. Un quatuor de jeu constitué de deux marionnettistes, d’un.e plasticien.ne et d’un homme-échelle et un quatuor à cordes dont la contrebasse est le cœur vibrant. Autour d’une large fresque de lumière, nos deux chercheurs-marionnettistes explorent les méandres de l’être humain et dissèquent le sentiment amoureux. Ici la chair des marionnettes dialogue avec la philosophie belle et simple de Roland Barthes dans _Les Fragments d’un discours amoureux_ (1977). Après leur précédent cycle autour de figures mythologiques et mythiques, les Anges au Plafond se rapprochent de l’humain d’aujourd’hui ; explorent avec humour et poésie le chaos affectif qui est le sien et ce qui continue, quoi qu’on en dise, de l’animer : l’amour.

Que dire du désir ? Du manque ? De l’amour ?

Théâtre de Corbeil-Essonnes 22 Rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:30:00