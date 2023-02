LE NÉCESSAIRE DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES – MARIONNETTES Théâtre Quartier Libre, 11 avril 2023, Ancenis-Saint-Géréon .

LE NÉCESSAIRE DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES – MARIONNETTES

2023-04-11 20:30:00 – 2023-04-11 22:15:00

A partir de 13 ans.

La compagnie Les Anges au Plafond est l’une des compagnies les plus reconnues de la marionnette française. Avec sa nouvelle création, la compagnie se réinvente avec un spectacle sur le désir amoureux. Spectacle proposé en partenariat avec le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique

Un cœur qui bat tout seul, un minotaure perdu dans son labyrinthe, une meute de loups, un homme de papier : le spectacle fait appel à différentes figures pour tenter de rejouer nos complexités intérieures. Deux quatuors se font face, se jaugent, s’interpellent. Le premier est constitué de deux chercheurs-marionnettistes, d’une plasticienne et d’un homme-échelle; le second, à cordes, interprète une musique composée par Jean‑Philippe Viret. Il en résulte une fresque complète où le geste, la prose, et la musique se dévoilent au rythme des jeux d’ombres et de lumière. Après Une Antigone de Papier, Au fil d’Œdipe, Les mains de Camille, et R.A.G.E, que le public du Théâtre Quartier Libre a pu découvrir, les Anges au Plafond, virtuoses de la marionnette, explorent le sentiment amoureux avec humour et poésie.

Les marionnettistes : Camille Trouvé et Jonas Coutancier / Les créateurs d’images et de lettres en direct : Amélie Madeline en alternance avec Vincent Croguennec / L’homme échelle et régisseur plateau : Philippe Desmulie / Le quatuor à cordes : Jean-Philippe Viret (Contrebasse), Mathias Lévy (Violon) Maëlle Desbrosses (Alto), Bruno Ducret (Violoncelle) / Mise en scène : Brice Berthoud avec Marie Girardin / Dramaturgie : Saskia Berthod / Composition musicale : Jean-Philippe Viret / Scénographie : Brice Berthoud avec Adèle Romieu

Billetterie ouverte les mardi, mercredi, vendredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h

billetterie-theatre@ancenis-saint-gereon.fr +33 2 51 14 17 17

