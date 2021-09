LE NÉCESSAIRE DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES / Cie Le Anges au Plafond Théâtre des Quatre Saisons, 5 novembre 2021, Gradignan.

LE NÉCESSAIRE DÉSÉQUILIBRE DES CHOSES / Cie Le Anges au Plafond

Théâtre des Quatre Saisons, le vendredi 5 novembre à 20:15

L’exploration commence dans l’obscurité la plus totale. Des traits de lumière surgissent. Une large fresque se dessine. Des figures apparaissent. Voilà nos deux chercheurs marionnettistes. Au gré de leurs aventures, guidés par la philosophie amoureuse de Roland Barthes, ils rencontrent un coeur qui bat tout seul, un minotaure perdu dans son labyrinthe, une meute de loups, un homme de papier… La compagnie Les Anges au Plafond et le T4S sont liés par une longue histoire. On se souvient de R.A.G.E., Les mains de Camille, Du rêve que fut ma vie, Au fil d’Oedipe, Un Antigone de papier… Après leur cycle autour des figures mythiques et mythologiques, Brice Berthoud et Camille Trouvé se rapprochent de l’humain en explorant avec humour et poésie ce qui anime chaque jour bon nombre de nos actions : l’amour.

Tarifs : de 5 à 20€

Que dire de l’amour ? Réponse sur scène avec deux marionnettistes, une plasticienne, un homme-échelle et un quatuor à cordes, qui nous emportent dans le labyrinthe de nos désirs.

Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T20:15:00 2021-11-05T22:00:00