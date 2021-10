Le nécessaire déséquilibre des choses · Cie Les Anges au plafond Le Théâtre, 10 novembre 2021, Laval.

Deux groupes se font face, se jaugent, s’interpellent. D’un côté, un quatuor à cordes, dont la contrebasse est le cœur vibrant. De l’autre, une plasticienne, un homme-échelle et deux chercheurs-marionnettistes. Lorsqu’un jour la machine du cœur et du désir semble s’être enrayée, ces derniers partent explorer les méandres de l’être humain et disséquer le sentiment amoureux… Entre humour et poésie, la chair des marionnettes dialogue ici avec la philosophie belle et simple de Roland Barthes et ses Fragments d’un discours amoureux. Le tout dans une forme ambitieuse, véritable tableau en mouvement, qui dissipe les frontières entre la scène et la salle. Étourdissant. [Traduit en LSF / Audiodescription]

La belle histoire continue entre Le Théâtre et la sublime compagnie Les Anges au Plafond.

