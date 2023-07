Fête de la Saint-Etienne Le Nayrac, 5 août 2023, Le Nayrac.

Le Nayrac,Aveyron

Le village du Nayrac vous accueille avec diverses animations pour tous âges : de 8h aux tripoux jusqu’au repas dansant à 20h vous pourrez découvrir ce village sous un angle festif !.

2023-08-05 fin : 2023-08-06 . .

Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie



The village of Le Nayrac welcomes you with a variety of events for all ages: from 8am to the tripoux (a traditional French dish made from tripe) to the dinner dance at 8pm, you’ll be able to discover this village from a festive angle!

El pueblo de Nayrac le da la bienvenida con una variedad de eventos para todas las edades: desde las 8 de la mañana hasta el baile con queso tripoux y cena a las 8 de la tarde, ¡podrá descubrir este pueblo desde un ángulo festivo!

Das Dorf Nayrac empfängt Sie mit verschiedenen Animationen für alle Altersgruppen: Von 8 Uhr mit Tripoux bis zum Tanzessen um 20 Uhr können Sie dieses Dorf unter einem festlichen Blickwinkel entdecken!

Mise à jour le 2023-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’ESTAING