Cet évènement est passé Concours de pétanque nocturnes Le Nayrac Catégories d’Évènement: Aveyron

Le Nayrac Concours de pétanque nocturnes Le Nayrac, 5 juillet 2023, Le Nayrac. Le Nayrac,Aveyron Concours en 3 parties.

2023-07-05 fin : 2023-08-30 . 10 EUR. Le Nayrac 12190 Aveyron Occitanie



3-part competition Concurso en 3 partes Wettbewerb in 3 Teilen Mise à jour le 2023-06-28 par OFFICE DE TOURISME DU CANTON D’ESTAING Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Le Nayrac Autres Adresse Ville Le Nayrac Departement Aveyron Lieu Ville Le Nayrac

Le Nayrac Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le nayrac/