Le Navire fête Halloween Valence Valence Catégories d’évènement: Drme

Valence

Le Navire fête Halloween Valence, 31 octobre 2022, Valence. Le Navire fête Halloween

9 boulevard d’Alsace Cinéma Le Navire Valence Drme Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

2022-10-31 16:00:00 16:00:00 – 2022-10-31 23:00:00 23:00:00

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace

Valence

Drme EUR 9 16h : Petit Vampire (6 ans et +)

18h : Unicorn Wars VF (interdit aux moins de 12 ans)

20h : Sweeney Todd VOST (interdit aux moins de 12 ans) valence@lenavire.fr +33 4 75 40 79 20 https://www.lenavire.fr/valence/ Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drme Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Ville Valence lieuville Cinéma Le Navire 9 boulevard d'Alsace Valence Departement Drme

Valence Valence Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Le Navire fête Halloween Valence 2022-10-31 was last modified: by Le Navire fête Halloween Valence Valence 31 octobre 2022 9 boulevard d'Alsace Cinéma Le Navire Valence Drme Drme Valence

Valence Drme