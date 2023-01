LE NAUTILUS DES ENFANTS – ABRACADABRASHINGPOUMSHLOUF ! Palavas-les-Flots, 25 avril 2023, Palavas-les-Flots .

LE NAUTILUS DES ENFANTS – ABRACADABRASHINGPOUMSHLOUF !

16 avenue Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

2023-04-25 – 2023-04-25

Palavas-les-Flots

Hérault

Clarisse Weber est magicienne…mais elle est aussi comédienne et danseuse, c’est donc à un spectacle complet auquel elle vous convie.

Une heure enchanteresse spécialement conçu pour les enfants qu’elle transporte dans le monde féérique de la magie et de l’illusion.

Avec elle, leurs rêves les plus fous deviennent réalité́. Parvenus de l’autre côté du miroir, ils sont eux-mêmes les acteurs de miracles époustouflants.

Clarisse feuillette les pages d’un grimoire et il s’en échappe des flammes, la boule volante défie les lois de l’apesanteur, son plumeau flotte dans les airs et danse avec elle, cartes géantes, foulards, confettis, ombrelles multicolores et bouteilles de merveilleux élixirs se multiplient, jaillissant de nulle part.

Il faut le voir pour le croire : Le bonheur de ces jeunes spectateurs faisant eux- mêmes apparaître un si gentil fantôme. Et maintenant que tous les enfants entrent dans la danse et dans le grand tourbillon des chansons de Clarisse la magicienne !

Parmi les miracles présentés :

Le facétieux lapin blanc Antonio expert en divination.

Le canard Oscar hypnotisé par un enfant surpris de posséder un tel pouvoir. L’ombrelle aux foulards.

L’épée de Zorro, attrapant la carte choisie en plein vol.

La métamorphose d’un jeune spectateur en magicien.

Le fakir pour rire.

Les chaussettes de Robert Houdin.

Le sketch des six cartes géantes.

Les feuilles de papier déchirées et raccommodées.

Le foulard à toi à moi et à pois.

La multiplication des bouteilles et des verres.

Le Nautilus des enfants – « Petit bout d’pomme »

