LE NAUFRAGE DU SUSSEX EN 1916 Le Portel Le Portel Catégorie d’évènement: Le Portel

LE NAUFRAGE DU SUSSEX EN 1916 Le Portel, 3 juin 2022, Le Portel. LE NAUFRAGE DU SUSSEX EN 1916 5 Rue du Général San Martin Le Portel

2022-06-03 – 2022-06-03

5 Rue du Général San Martin Le Portel 62480 Le Portel Le naufrage du Sussex en 1916, conférence de Richard Marraud

vendredi 3 juin à 18h30 à la médiathèque

Le 24 mars 1916, le paquebot Sussex quitte Folkestone en direction de Dieppe. A 15h il est atteint par une torpille. SOS lancé vers 17h, le Marie Thérèse commandé par le capitaine BOURGAIN se porte à son secours.

Avec le Cercle Historique Portelois

Pensez à réserver +33 3 91 90 14 00 Le naufrage du Sussex en 1916, conférence de Richard Marraud

vendredi 3 juin à 18h30 à la médiathèque

Le 24 mars 1916, le paquebot Sussex quitte Folkestone en direction de Dieppe. A 15h il est atteint par une torpille. SOS lancé vers 17h, le Marie Thérèse commandé par le capitaine BOURGAIN se porte à son secours.

Avec le Cercle Historique Portelois

Pensez à réserver 5 Rue du Général San Martin Le Portel

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Portel Autres Lieu Le Portel Adresse 5 Rue du Général San Martin Ville Le Portel lieuville 5 Rue du Général San Martin Le Portel

Le Portel Le Portel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-portel/

LE NAUFRAGE DU SUSSEX EN 1916 Le Portel 2022-06-03 was last modified: by LE NAUFRAGE DU SUSSEX EN 1916 Le Portel Le Portel 3 juin 2022

Le Portel