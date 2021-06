Nantes Passerelle Victor Schoelcher Loire-Atlantique, Nantes Le Naufrage de Neptune – Ugo Schiavi – Point de vue depuis la passerelle Schoelcher Passerelle Victor Schoelcher Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Naufrage de Neptune – Ugo Schiavi – Point de vue depuis la passerelle Schoelcher Passerelle Victor Schoelcher, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Nantes. 2021-09-03

Horaire :

Gratuit : oui Le Naufrage de Neptune – Ugo Schiavi – Point de vue depuis la passerelle Schoelcher Sur la fontaine de la place Royale, la Loire est représentée par une femme qui déverse de l’eau par deux amphores. Ses affluents sont symbolisés par deux statues de femmes et deux statues d’hommes, à demi allongés et versant de l’eau. Ugo Schiavi a été frappé par la ressemblance de l’une de ces statues avec le personnage de Neptune, personnage central de son intervention. Poursuivant sa narration du naufrage, Ugo Schiavi s’attache à ce personnage disparu sous la coque du bateau, le révélant quelques centaines de mètres plus loin, sur les bords de Loire, à proximité immédiate de la passerelle Schœlcher. À partir d’une reconstitution 3D du personnage, Ugo Schiavi propose une version agrandie en matière polymère du buste de Neptune. Les percées et les manques qui fragmentent l’œuvre sont la résultante de bugs informatiques liés au scan, mis en exergue par l’artiste. Telle une figure de proue décrochée de l’impressionnante épave du bateau naufragé de la place Royale, le personnage de Neptune est ainsi échoué, soumis aux forces des éléments naturels, protagoniste d’un scénario où l’artiste fait dialoguer mythologie, interprétation, fiction et narration. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021) Passerelle Victor Schoelcher Passerelle Victor Schoelcher Centre-ville Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Passerelle Victor Schoelcher Ville Nantes lieuville Passerelle Victor Schoelcher Nantes