Le Naufrage de Neptune – Ugo Schiavi – Place Royale Place Royale, 1 septembre 2021-1 septembre 2021, Nantes.

2021-09-01

Horaire :

Gratuit : oui

Le Naufrage de Neptune – Ugo Schiavi – Place Royale Sculpteur, Ugo Schiavi explore les techniques et les matériaux dans un langage symboliquement percutant. Son œuvre, empreinte de l’esthétique de la ruine et du fragment, fabrique de nouveaux vestiges. Pilleur de formes et de symboles, Ugo Schiavi provoque avec le patrimoine et l’histoire une forme de crash délicat, créant des œuvres dont le traitement volontairement fragile, dans une mise en contexte qui peut apparaître violente, trouble le regardeur dans son rapport au lieu et à l’œuvre. S’inspirant du récit archéologique d’anticipation « Sécheresse » (1964) de l’écrivain J. G. Ballard, Ugo Schiavi crée sur la place Royale un fragment de monde, à la lisière des temps passé, présent et futur. Explorant la symbolique fluviale et maritime de la ville de Nantes (dont la fontaine de la place Royale est elle-même une allégorie dominée par la statue d’Amphitrite, déesse de la mer), Ugo Schiavi détourne ces symboliques de l’eau, du voyage et de la prospérité et met en scène un véritable naufrage d’un bateau de commerce fragmenté, percé et rouillé. Submergeant les statues, cette immense carcasse d’acier est traversée par le flux et le reflux de l’eau qui ruisselle et suinte de toutes parts. Dans le cadre du Voyage à Nantes 2021 (3 juillet au 12 septembre 2021)

Place Royale Place Royale Centre-ville Nantes