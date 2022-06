Le Naghash Ensemble d’Arménie : Chants d’exil, chants de sagesse Douves du Chateau des Ducs Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Naghash Ensemble d'Arménie : Chants d'exil, chants de sagesse Douves du Chateau des Ducs, 21 juillet 2022, Nantes.

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : oui tous publics Quand le compositeur américano-arménien John Hodian découvre l’œuvre de Mkrtich Naghash, poète arménien du XVe siècle, celle-ci résonne particulièrement pour ce petit-fils d’exilés. Il crée alors l’ensemble Naghash. Mariant la spiritualité du folk arménien au minimalisme contemporain et à l’énergie jazz, ce septuor (trois chanteuses lyriques accompagnées par le duduk, le dhol, l’oud et le piano) joue une musique à la fois médiévale et résolument moderne qui exprime l’essence même de l’Arménie ! John Hodian : piano, compositionsHasmik Baghdasaryan : sopranoTatevik Movsesyan : sopranoArpine Ter-Petrosyan : altoTigran Hovhannisyan : dholAramayis Nikoghosyan : oudHarutyn Chkolyan : duduk Douves du Chateau des Ducs Centre-ville Nantes 44000

