Le mythe Enigma Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen, dimanche 18 février 2024.

Le mythe Enigma Dans le cadre de l’exposition temporaire « La tartine de beurre », la Maison Rurale de l’Outre-Forêt propose une conférence animée par Edmond KERN : « Le mythe Enigma ». Dimanche 18 février, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Adulte : 6€ / Etudiant, lycéen, scolaire : 4€ / Abonnement annuel : 14€ / Pass famille : 14€

Début : 2024-02-18T14:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00

Venez percer les secrets de la fameuse machine à coder Enigma, permettant des milliards de combinaisons possibles, utilisée par l’Allemagne pendant la seconde guerre mondiale.

Edmond KERN, collectionneur de machines à écrire et à calculer anciennes et passionné de cryptographie, retracera la saga de ce fabuleux appareil, son invention, ses usages et son impact lors du conflit, et nous en expliquera le fonctionnement lors d’une démonstration.

Enigma a été adoptée par la Reichsmarine en 1926 puis par la Reichswehr en 1928. Grâce aux milliards de combinaisons possibles, les allemands avaient une confiance aveugle dans leur machine. Ils n’ont appris que dans les années 1973, et avec stupeur, qu’une grande partie de leurs messages secrets avaient été décodés et avaient permis aux alliés de remporter, entre autres, la bataille de l’Atlantique et de battre l’Afrika Korps puis fut très utile lors des débarquements en Provence et en Normandie. C’est grâce au Capitaine Gustave Bertrand des services de renseignements français, aux documents fournis par l’allemand Hans-Thilo Schmidt et aux travaux du Biuro Szyfrow polonais que les premiers messages ont été décodés dès 1933. Les opérateurs Enigma avaient pour ordre de détruire leur machine et les livres de code pour éviter qu’ils ne tombent entre les mains de l’ennemi, de ce fait la machine est devenue rarissime.

