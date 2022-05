Le mythe de la forêt vierge au Brésil, l’agriculture et la question écologique Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Le mythe de la forêt vierge au Brésil, l’agriculture et la question écologique Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, 5 juin 2022, Fontainebleau. Le mythe de la forêt vierge au Brésil, l’agriculture et la question écologique

Château de Fontainebleau – Salle des colonnes, le dimanche 5 juin à 17:00

Cette conférence montrera comment l’image de la forêt vierge, fabriquée au long de la période coloniale, a été peu à peu remplacée par un autre regard sur la forêt, formé par la crainte devant la destruction des systèmes écologiques sous la pression de l’extension des exploitations de canne à sucre et de café. On s’appuiera sur un ensemble de peintures de Jean-Baptiste Debret (1768-1848) et d’Hercule Florence (1804-1879), émigrés français dans le Brésil, colonie portugaise récemment devenue autonome. Florence deviendra, vers 1850, propriétaire terrien et maître d’esclaves.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Adresse Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Ville Fontainebleau lieuville Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Le mythe de la forêt vierge au Brésil, l’agriculture et la question écologique Château de Fontainebleau – Salle des colonnes 2022-06-05 was last modified: by Le mythe de la forêt vierge au Brésil, l’agriculture et la question écologique Château de Fontainebleau – Salle des colonnes Château de Fontainebleau - Salle des colonnes 5 juin 2022 Château de Fontainebleau - Salle des colonnes Fontainebleau Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne