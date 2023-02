Le mythe de la différence Maison Rhénanie Palatinat Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

2023-02-22 – 2023-04-29

Cote-d’Or L‘exposition repose sur l‘idée de représenter les «Non-différences» entre la France et l‘Allemagne, et leurs existences sur le même terrain, le même arrière-plan historique, sans jugement de valeur, de manière objective, à partir d‘une série de photographies. Cette idée sera illustrée par des photographies en noir et blanc de l‘artiste et photographe allemand Marc Köschinger. Les oeuvres montrent des prises de vue qui nous font percevoir l‘atmosphère de lieux, de bâtiments et d‘espaces qui semblent situés hors du temps. Elles ne sont cependant pas soumises directement à l‘observateur. Ainsi génère-t-on une situation devant laquelle tel observateur ou telle observatrice seront peut-être surpris de constater qu‘il n‘est pas si facile d‘associer les scénes photographiées à l‘un ou l‘autre des deux pays (texte: CCFA de Nice) Marc Köschinger est graphiste, photographe et designer dans le domaine commercial pour des sociétés, des institutions culturelles ou des artistes. Depuis plus de 10 ans, Marc Köschinger transmet également son savoir à l‘Université de Eichstätt-Ingolstadt, à l‘Åbo Akademi, une université finlandaise à Turku, ainsi qu‘auprès de diverses Ecoles de journalisme nationales ou privées. info@maison-rhenanie-palatinat.org +33 3 80 68 07 00 https://maison-rhenanie-palatinat.org/ Maison Rhénanie Palatinat 29 Rue Buffon Dijon

