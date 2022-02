Le Mythe Beethoven Espace culturel Condorcet Viry-Châtillon Catégories d’évènement: Essonne

Viry-Châtillon

Le Mythe Beethoven Espace culturel Condorcet, 5 février 2022, Viry-Châtillon. Le Mythe Beethoven

Espace culturel Condorcet, le samedi 5 février à 16:00

Christiane Detrez-Lagny présentera le mythe qui n’a cessé de hanter l’imaginaire des artistes de tous les horizons : de Gustav Klimt à Andy Warhol, de Chuck Berry à Léo Ferré, d’Auguste Rodin à Stanley Kubrick. Une stature qui dépasse largement le cadre de la musique classique.

Gratuit

Conférence sur le compositeur, pianiste et chef d’orchestre allemand : Ludwig van Beethoven Espace culturel Condorcet 21 rue Maurice Sabatier Viry-Chatillon Viry-Châtillon Quartier Centre Ville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T16:00:00 2022-02-05T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Viry-Châtillon Autres Lieu Espace culturel Condorcet Adresse 21 rue Maurice Sabatier Viry-Chatillon Ville Viry-Châtillon lieuville Espace culturel Condorcet Viry-Châtillon Departement Essonne

Espace culturel Condorcet Viry-Châtillon Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viry-chatillon/

Le Mythe Beethoven Espace culturel Condorcet 2022-02-05 was last modified: by Le Mythe Beethoven Espace culturel Condorcet Espace culturel Condorcet 5 février 2022 espace culturel Condorcet Viry-Châtillon Viry-Châtillon

Viry-Châtillon Essonne